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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan "sosyal medya akımı" uyarısı

07.05.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bazı sosyal medya akımlarının veriler üzerinde riskler meydana getirebileceğini bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan "sosyal medya akımı" uyarısı

Kurumdan yapılan açıklamada, son günlerde büyük ilgi gören "20'li yaşlar challenge" akımı gibi sosyal medya akımlarına işaret edildi.

"KİŞİSEL VERİLERİMİZİ HEDEFLİYOR OLABİLİR"

İnsanları geçmişteki güzel anılara götüren bazı sosyal medya akımlarının, arka planda kişisel verileri hedefleyebileceği vurgulanan açıklamada, sevginin paylaştıkça, kişisel verilerin de korundukça güzel olduğu ifade edildi.

"Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın." mesajına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kişisel verilerimiz, bizi biz yapan özelliklerimizdir. Bireyin kişisel verilerini paylaşması veya paylaşmaması elbette kendi tercihindedir. Ancak bazı sosyal medya akımları, verilerimiz üzerinde çeşitli riskler meydana getirebilir. Hep birlikte bu risklerin farkında olalım."

KVKK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan "20'li yaşlar challenge"ı uyarısı

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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