Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, pandemi döneminin düğün sektörü ile beraberindeki paydaşları nasıl etkilediği ve bildirilen genelgelerin ardından hangi kararları aldıkları konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların mağduriyet yaşadığını söyledi.

'YÜZDE 20'Yİ DE KAYBETTİK'

Pandemi sürecinde düğün sektöründe yüzde 80 iş kaybının oluştuğunu belirten Ay, "Son genelge ile birlikte geriye kalan yüzde 20’yi de kaybettik. Bizler halk sağlığına saygılıyız, hükümetimizin bu konuda aldığı kararlara da sonuna kadar saygılıyız fakat kararlar alınırken esnafın problemlerinin de göz önünde bulundurmaları lazım" dedi.

'ESNAF ZORLUK YAŞAYABİLİR'

Başkan Ay, hükümetin kendilerine kredi yapılandırması desteği sağladığını belirterek, bunun için teşekkürlerini sundu. Yapılandırmanın ilk taksitinin 2021’in ocak ayında yapılacağını kaydeden Ay, açıklanan kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle esnafın ilk taksitini ödemekte zorluk yaşayacağına da dikkat çekti.

Esnafın sorunlarına da değinen Ay, "Hükümetimizden acil 1 yıl geri ödemesiz KGF (kredi garanti fonu) destekli kredi talep ediyoruz, turizmcilere uygulandığı gibi. Yapılandırmada da düzenleme talep ediyoruz. Son çıkan genelge ile benim esnafım ocak ayındaki yapılandırmanın ilk taksitini ödeyemez" dedi.