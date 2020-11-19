Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüs önlemeleri kapsamında alınan yeni kısıtlama kararları bu hafta sonu itibariyle başlıyor.

Alınan kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketine sınırlı bir yasak getirilerek virüsün yayılma hızının düşürülmesi planlanıyor.

BU İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Getirilen yeni kısıtlama kararlarının iki hafta sonra sonuç vermesi beklenirken, uzmanlar bu sürenin çok kritik olduğunu belirtiyor.

Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre iki hafta sonra salgında beklenen gerileme yaşanmazsa yasaklar daha da genişletilecek.

YENİ YASAKLAR GELEBİLİR

15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelere göre yeni kararların alınması beklenirken masada, hafta sonu sokağa çıkma yasağının 24 saat olması ve hafta içinde de belirli saatlerde sokağa çıkmanın yasaklanması gündemde.

Bunun yanında hastaların olduğu evlere uyarı yazılarının asılması ve ev ziyaretlerinin yasaklanması kararı da alınabilir.

