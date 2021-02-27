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  4. Kısıtlamada alkollü araç kullanarak kaza yapan gençler ortalığı birbirine kattı

Kısıtlamada alkollü araç kullanarak kaza yapan gençler ortalığı birbirine kattı

27.02.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de hafta sonu kısıtlamasını ihlal edip alkollü araç kullanan 4 genç, kaza yaparak ortalığı birbirine kattı.

Sultangazi’de hafta sonu kısıtlamasını ihlal edip alkollü araç kullanan 4 genç, kaza yaparak ortalığı birbirine kattı. Kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çeken gençlerden biri kaldırımda sızarken, biri ise yola istifra etti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 4 genç, alkol kullandıktan sonra kiraladıkları otomobille seyir halindeyken bir araca arkadan çarparak kaçmaya başladı. Alkollü gençler bir süre sonra Atatürk Bulvarı üzerinde otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Genç sürücü 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi
Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza sonrasında yol kenarında oturan gençler, olay yerin gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Kazada sürücü C.İ. alkol testinde 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada bacağından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü gençler ayakta durmakta güçlük çekti
Kaza sonrasında yol kenarında oturan gençlerden bir tanesinin, oturduğu yerde sızarken, bir gencin de yola istifra ettiği görüldü. Bir genç ise yol kenarındaki çimler üzerinde ayakta durmakta bile güçlük çekti. Cadde üzerinde kısa süreli oluşan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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