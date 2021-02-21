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  4. Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

21.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Beşiktaş polisi Covid-19 denetimleri kapsamında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri ise pes dedirtti. Cezai işlem uygulanacak olan vatandaşlardan biri “şortum için ceza yazdınız” dedi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bugün ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Beşiktaş meydan, Ortaköy ve birçok farklı noktada polis ekipleri kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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VATANDAŞLARIN BAHANELERİ PES DEDİRTTİ

Denetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Herhangi bir muafiyeti bulunmayan vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek, “buradan bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz” dedi. (İHA)


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