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Kısıtlamada gezerken servis minibüsüne çarpıp kaçtılar

27.02.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde servis minibüsüne yandan çarparak sürücünün yaralanmasına neden otomobildeki 3 kişi kazadan sonra kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde servis minibüsüne yandan çarparak sürücünün yaralanmasına neden otomobildeki 3 kişi kazadan sonra kayıplara karıştı. Araçta kalan bir kişiye ise kısıtlama ihlalinden ceza kesildi.
Kaza, D-100 Ankara istikameti Yavuz Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurullah Başol idaresindeki 41 P 9297 plakalı servis minibüsü içerisindeki işçilerle birlikte seyir halindeyken, Hakan Ö. ve 3 kişinin daha içinde olduğu 41 HM 877 plakalı otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan servis minibüsü bariyerlere çarpıp dururken, içerisinde bulunan sürücü Nurullah Başol ise yaralandı. Kazaya neden olan otomobilde bulunan sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi ise kaçarak gözden kayboldu.
Kazada yara almadan kurtulan servisteki sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Olayda kazaya neden olan otomobilde bulunan araç sahibi Hakan Ö.’ye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150 lira, kural ihlalinden 652 TL ceza kesilirken ehliyetine de 20 ceza puanı yazıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olduktan sonra kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için inceleme başlattı.

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