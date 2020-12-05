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'Kısıtlamadan muafım' dedi deniz kenarında keyif yaptı

05.12.2020 17:57 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bazı meslek grupları ve çalışanlar tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla kısıtlamadan muaf tutuldu. Maske takmayan ve iş sebebiyle kısıtlamadan muaf olduğunu belirten bir kişi ise 2 arkadaşıyla deniz kenarında keyif yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bazı meslek grupları tedarik zincirinin bozulmaması ve kamu hizmetlerinin düzeni için muaf tutuldu.

Kısıtlamadan muaf olan bazı kişiler ise boş İstanbul'u fırsat bilerek deniz kenarında keyif yaptı. Kamp sandalyesi ve masası ile deniz kenarına gelerek çekirdek yiyen, arabasıyla müzik dinleyen ve fotoğraf çeken kişiler kameralara yansıdı.

"ARKADAŞLARLA BİR MOLA VERMEYE GELDİK"

Lokum üreticisi olduğunu için kısıtlamadan muaf olduğunu belirten bir kişi kurye çalışanı iki arkadaşıyla Çatladıkapı Sahili'nde buluşup, arabada müzik dinleyerek vakit geçirdi. Maske de takmayan kişi, "Çay içtik arkadaşlarla bir mola vermeye geldik. Üç arkadaş hava almak istedik" dedi.

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"HAVA ALMIŞ OLURUM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Moto kurye arkadaşları ile bir araya gelen bir gıda mühendisi ise "Ben kısıtlamadan muafım. Firmaları denetlemem gerekiyor. Şu anda da denetim yapıyorum ama deniz kenarından gitmek istedim. Sokaklar boşken hava almış olurum diye düşündüm" ifadelerini kullandı. Öte yandan kısıtlamadan muaf olan turistler de yine deniz kenarına araçları ile gelerek burada fotoğraf çekti. (DHA)

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