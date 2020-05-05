Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 Nisan’da 31 ile getirilen seyahat yasağının Antalya’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde saat 24.00’ten itibaren kaldırılacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genel gönderdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ile yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.”

Yasağın kalkmasının ardından Antalya’nın giriş noktalarından olan Döşemealtı’ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR’lar ise yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın kalkmadığı 24 ilden gelenler için kontrolün devam ettiği noktada görev yapan ekipler gelen araçları durdurdu. Araçlardakilere nereden geldikleri sorulurken, ikametleri Antalya dışında olanların izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine izin verilmedi. Kente giren araçlarda bulunan herkesin ise ateşleri ölçülüyor.

Aracıyla İstanbul’dan gelen Türk Havayolları’nda görevli pilot Erdal Tuna, “Askeri personeli taşımak için görevliydim. Önce İstanbul’dan İzmir’e, ardından da İzmir’den de Hakkari Yüksekova’ya uçarak asker kardeşlerimizi taşıdık. Şimdi de İstanbul’dan Antalya’da evime döndüm. Sayın Cumhurbaşkanı 00.00’dan itibaren yasağın kalktığını söyledi. Kısıtlamanın kalkması benim için de vatandaşlarımız için de daha iyi oldu” dedi.