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  4. Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti! Pahalıya mal oldu

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti! Pahalıya mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 19:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan kişinin yapılan testlerinde koronavirüs olduğu anlaşıldı. Şahsın temas ettiği 13 kişiye virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti! Pahalıya mal oldu

Olay, Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Hastanın temas ettiği 13 kişide de koronavirüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. (İHA)

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