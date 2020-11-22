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Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı

22.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Şişli’de kısıtlamaya uymayan eğlence mekanındaki 142 kişiye toplam 451 bin 560 TL para cezası kesildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Şişli’de bir eğlence mekanının korona virüs kısıtlamalarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Şişli’de kısıtlamaya uymayan eğlence mekanındaki 142 kişiye toplam 451 bin 560 TL para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Şişli’de bir eğlence mekanının korona virüs kısıtlamalarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu eğlence mekanına gittiğinde çok sayıda kişinin bir arada bulunduğunu, maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve içeride sigara içildiğini gördü. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan 142 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 451 bin 560 TL, mekanda sigara içen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince 760 TL para cezası kesti. Ayrıca 6 kişiyi sigortasız çalıştırdığı tespit edilen mekan sahibi de işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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