Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, önce ters yönde araç kullandı sonra polise zorluk çıkardı

Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 sıralarında ters yönde ilerleyen otomobili gördü. Otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Ferhat Y.'nin (26) 148 promil alkollü olduğunu belirlendi. Alkollü sürücü kendisine ceza kesmek isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen Ferhat Y., taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. Babası gelmeden karakola gitmeyeceğini söyleyen Ferhat Y. direnmeye devam etti. Ferhat Y. polise direndiği sırada, "Millet uyuşturucu satıyor, fuhuş yapıyor. Sen gelmişsin, ben ters yönde gidiyorum diye beni durdurdun. Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum? Ben terörist değilim, bana yaptığınızı teröriste yapamazsınız" diyerek çıkıştı.

BABA-OĞUL POLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerine gelen ve emekli polis olduğunu ileri süren Ferhat Y.'nin babası da oğlunu bölgeden uzaklaştırmak istedi. Oğlunun polis merkezine götürülmesini engellemeye çalışan baba, ekiplere bir süre zorluk çıkardı. Polisin ikna çabalarına direnen alkollü sürücü ise polis aracına bindirildiği sırada bir polis memurunun üzerine yürüdü. Ekiplerin müdahalesiyle araca bindirilen Ferhat Y., Alsancak Polis Merkezi'ne götürüldü. Ehliyetine 6 ay el konulan alkollü sürücüye, 'ters yönde araç kullanmak', 'alkollü araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından toplam 5 bin 828 TL para cezası kesildi.

(DHA)

