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Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı

09.12.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza yağdı

Tokat'ta kamyonetiyle kaza yapan sürücü Hüseyin G.'ye (27) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 yıl el konulan Hüseyin G. hastanede doğum yapan eşinin yanına gittiğini iddia etti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğancı Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin G. yönetimindeki 55 ABV 786 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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Devrilen araçtan yara almadan kurtulan Hüseyin G. sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddetti. Hüseyin G.'nin polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 80 promil alkollü olduğu belirlendi. Eşinin doğum yaptığını ve hastaneye gittiğini iddia eden Hüseyin G.'ye alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıllığına el konuldu. Hüseyin G. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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