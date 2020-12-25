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Kısıtlamayı ihlal edip VIP araçla dışarı çıktılar, Eskişehir-Bursa arası uyuşturucu partisi yaptılar

25.12.2020 07:34 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı ihlal edip VIP araçla dışarı çıktılar, Eskişehir-Bursa arası uyuşturucu partisi yaptılar

Eskişehir'den Bursa’ya VIP araçla gelen 3 arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 150 kilometre sonra kontrol noktasında polise yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişinin, uyuşturucu içmek için VIP araçla gezdiği öğrenilirken toplam 20 bin TL ceza kesildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirilmesi üzerine şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00'te merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Eskişehir’den Bursa’ya VIP araçla gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü K.T. ve 2 arkadaşı, Bursa-Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, sürücü K.T.’den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen K.T. ile 2 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, şüpheliler üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.’ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.

(DHA)

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