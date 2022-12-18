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Kıskançlık krizine giren sevgilisi, Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurup öldürdü: "Beni aldattığını düşündüm"

18.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden kadın cinayeti Eskişehir'de yaşandı. 21 yaşındaki H.F., aynı yaştaki sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu başından silahla vurarak öldürdü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan H.F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm" dedi.

Kıskançlık krizine giren sevgilisi, Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurup öldürdü: "Beni aldattığını düşündüm"

Eskişehir'de kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki H.F., aynı yaştaki sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu öldürdü. H.F., korkunç cinayet sonrası gözaltına alınırken, Çolakoğlu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İşte kahreden kadın cinayetine tüm detaylar...

ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİ, DEHŞET SAÇTI

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan H.F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede buluştu. H.F., Çolakoğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü.

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BAŞINDAN SİLAHLA VURDU

Bu nedenle çıkan tartışmada H.F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu’nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi H.F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı.

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"ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM, KAZAYLA ÖLDÜ”

İfadesi alınan katil zanlısı H.F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü” dedi. Ayşenur Çolakoğlu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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kadın cinayeti Eskişehir

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