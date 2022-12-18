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  4. Kıskançlık yüzünden birbirlerine girdiler! Hemşire eşini üç yerinden bıçakladı... Kendini ihbar etti

Kıskançlık yüzünden birbirlerine girdiler! Hemşire eşini üç yerinden bıçakladı... Kendini ihbar etti

18.12.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki M.T. isimli şahısla 35 yaşındaki eşi hemşire Hülya Tortop arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.T., eşi Hülya Tortop'u karın ve göğsünden üç bıçak darbesiyle öldürdü. M.T., olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar ederek polise teslim oldu.

Kıskançlık yüzünden birbirlerine girdiler! Hemşire eşini üç yerinden bıçakladı... Kendini ihbar etti

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi M.T. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından M.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri M.T.'yi gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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