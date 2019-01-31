HABER

Kışlakçı: Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:28 | Son Güncelleme

,TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE, İSTANBUL(DHA),TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler" dedi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, Türk Arap Medya Derneği'ne gelmişti. Burada yaklaşık 2 buçuk saat Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüşen Callamard ve beraberindeki heyet daha sona açıklama yapmadan dernekten ayrıldı. Dün akşam gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "İlk günden beri Türk medyasının ilgisinden dolayı gurur duyuyoruz. Dünya medyası hep canlı tutmaya çalıştı. Dün BM'den bir heyet geldi. Görüşme 2,5 saat sürdü. Bu görüşmede sorulan sorular bize şunu gösterdi. Çünkü olayın üzerinden 4 ay geçti . 4 ay da ciddi soru soran ve bu olayın ciddi takipçisi olduğunu söyleyen bir heyeti görmek bizi memnun etti. Heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık. Bu işi ciddi takip ediyorlar. Biz bugüne kadar birçok taraf ile görüştük. En önemli taraflardan biri BM heyetiydi" dedi " 'KABUL EDİYORLARSA CESEDİN YERİNİ SÖYLEMELERİ GEREKİYOR' DEDİK" Kışlakçı, "Uzunca bir Cemal Kaşıkçı olayını konuştuktan sonra biz onlara şunu ifade ettik. Taleplerimizde de, cesedin nerede olduğundan halen haberimiz yok. Suudi tarafı bunu itiraf etti. Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüklerini itiraf ettiler. 'Kabul ediyorlarsa cesedin yerini söylemeleri gerekiyor' dedik. 2'ncisi adalet istediğimizi söyledik. onlara halen cesedin ne olduğunu haberimiz yok. Cesedin bulunmasını talep ettik. Çünkü bir basın mensubu barbarca katledildi. Bu işin sorumlularının da bu işin takibini bırakmamaları gerektiğini söyledik. Onlar da bu işin takipçisini olduğunu belirttiler" şeklinde konuştu. "SORUMLULAR YARGILANSIN" "Suudi Arabistan ve batı medyasında çıkan bazı haberler bizi endişelendirdi" diyen Kışlakçı, "Haberlerde Suudi Arabistan'ın basını ve uluslararası bazı kuruluşları susturmak için maddi imkanlarını kullandıklarını ve bunun neticesinde de bu imkanlar dahilinde bazı ülke liderlerinin, Suudi Arabistan liderine sahip çıktığı iddialarıydı. Bu haberler, bizi çok üzmüştü. Bazı ülkelerin suskunluğu Muhammed Bin Selman'a verdikleri destek düşündürücüydü. Sorumuz şu, Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede onu bilmek ve adalet istiyoruz. Sorumlular yargılansın. Ya Suudi Arabistan'da yada Dünyanın farklı bir bölgesinde. Biz bu işin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. "BİZ BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ" Turan Kışlakçı, "Batı demokrasisinde Cemal Kaçıkçı olayında öne çıkan olaylardan birisi, özellikle Suudi Arabistan rejimi Cemal Kaşıkçı'nın radikal İslam olarak göstermek için büyük bir çaba içinde. Bununla ilgili birçok batı medyasına açıklama yapıldı. Biz şundan eminiz. Cemal Kaşıkçı demokrat bir liberaldir. Kendisini de öyle tarif ederdi. Herkese açıktı ve herkesle de görüşürdü. Ne bir kabile, ne bir cemiyete bağlığıydı. Zaten yalnız kalmasının da nedeni de buydu. Biz onun dostları ve arkadaşları olarak, aynı zamanda derneğimizin de bir üyesi olarak ona sahip çıkacağız. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz onun dostları olarak sahip çıkacağız. Halen bir umut var" dedi "ELLERİNDE DE BİRÇOK DELİL VE BELGE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER" Kışlakçı bir gazetecinin sorduğu, "BM raportörü geçen ay yaptığı açıklamada Haziran ayında bu işin neticeleneceğini söylemişti. Ancak dün de Mayıs ayında neticeleneceğini söyledi. Bir gelişme mi oldu, neden tarih erkene çekildi?" sorusuna , "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler. Bunları bizle paylaşmadılar. Bu olayın büyüklüğünü gördükleri için, bu işi daha hızlı yapıyor olabilirler. Biz dünkü görüşmeden bunu anladık" şeklinde cevap verdi. "Görüşmede ses kaydı gündeme geldi mi?" sorusuna ise Kışlakçı, "Bize sadece bilgi ulaştı fakat biz dinlemedik. Onların dinlediklerini ise söylemediler" ifadelerini kullandı.

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Pendik'te hırsızlara turşu bidonlu müdahalePendik'te hırsızlara turşu bidonlu müdahale
Fırtınanın ardından sahilde define taramasıFırtınanın ardından sahilde define taraması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!

İsim isim 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.