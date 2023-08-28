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Kısmetse Olur'un yeni sunucusu Ebru Şancı Öztürk'ün estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

28.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur, Aşkın Gücü formatıyla yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunduğu programı yeni sezonda Ebru Şancı Öztürk'ün sunacağı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısmetse Olur'un yeni sunucusu Ebru Şancı Öztürk'ün estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler inanamadı.

YouTube'da yeniden "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan programın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Programın en başından beri sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter ile yollarının ayrıldığı haberi sosyal medyayı salladı.

Serter yerine ise sunucu olarak Ebru Şancı Öztürk'ün getirildiği konuşuluyor. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı'nın yeni sezonda Kısmetse Olur'la izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor.

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Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı'nın yıllar önce çekilmiş olduğu bir kare sosyal medya gündem oldu. Ebru Şancı Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

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Ebru Şancı Öztürk'ün o karesine sosyal medyada; 'Sanat eseri resmen', 'Önceki hali daha güzel', 'Burun estetik, dudaklar dolgu' gibi yorumlar yapıldı.

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Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

Ebru Şancı Öztürk

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

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Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

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Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

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