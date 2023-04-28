MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

28.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyicisiyle buluşan Kısmetse Olur'un her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Program hakkında ise her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu defa yapım ekibinin aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu.

Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde olaylar bitmiyor. Kavgaların ve ifşaların hiç bitmediği program hakkında hergün yeni iddialar gündeme geliyor.

Bu defa yine çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Kısmetse Olur yapım ekibinin ortalama aylık 25 ile 50 milyon kazandığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Daha önce çıkan dedikodulara göre ise yarışmacılar bile 20-30 bin lira arası bir kazanç elde ediyor.

Kısmetse Olur 1

ÖYKÜ SERTER'İN MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan haftalık 10 bin TL aldığı öğrenilmişti. Serter'in aylık 40 bin lira kazandığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Serter'in maaşını duyanlar, "Hayrına mı çalışıyorsun?", "3 kuruş için çektiğin eziyete değmez" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni partneri belli oldu! Bu çift çok konuşulacak Yeni partneri belli oldu! Bu çift çok konuşulacak
Kadir Doğulu'dan ihanet ve imam nikahı iddiasına bomba yanıt!Kadir Doğulu'dan ihanet ve imam nikahı iddiasına bomba yanıt!
Açık açık anlatınca gündem oldu! "Orgazm olabileceğim..."Açık açık anlatınca gündem oldu! "Orgazm olabileceğim..."
Anahtar Kelimeler:
Öykü Serter kısmetse olur evlilik

En Çok Okunan Haberler

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Akaryakıt fiyatları değişiyor! Gece yarısından itibaren...

Akaryakıt fiyatları değişiyor! Gece yarısından itibaren...

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.