Kitap sevgisini hem bakkal dükkanında hem televizyonda anlatıyor

"Çalıştığım yerdeki şair bir abiye İstanbul'dan edebiyat dergileri gelirdi, günlük gazeteleri okurdu. Ben de onunla beraber kitapları, dergileri okurdum, gazetelerin kültür sayfalarını incelerdim. Okuma alışkanlığım bu şekilde gelişti. Askerden gelince bakkal dükkanını açtım. Bir tanıdığım beni ortaokul mezunu sanıyormuş, bu yüzden memurluğa yönlendirdi. Okulu yarıda bıraktığım için memur olamadım ama o yıl açıktan ortaokulu bitirdim. Daha sonra açık liseyi de okudum. Üniversite sınavına da girdim, sözel sorularda güzel bir sonuç almıştım ancak üniversite olmadı." diye konuştu.

Ortaokulu bırakıp küçük yaştan beri sanayide çalışan ve 32 yıldır da eski sanayi bölgesinde bakkal dükkanı işleten 67 yaşındaki Peker, müşteri yoğunluğuna rağmen elinden kitabı düşürmüyor.

- Bakkal dükkanında bilgi yarışması

2004 yılında gazetede Ömer Hayyam'ın bir rubaisini okuduğunu ve beğendiği bu dörtlüğü bakkal dükkanının camına astığını anlatan Peker, eserin kime ait olduğunu bilene ücretsiz meşrubat hediye ettiğini aktardı.

Ertesi gün yine benzer bir soru sorup ücretsiz içecek vermeye devam ettiğini belirten Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben birkaç gün böyle kültür sanat soruları hazırlayıp cama astım. Kendi cebimden küçük hediyeler verdim soruları bilene. Sonra bir bisküvi firmasının yetkilisi soruları bilenlere vermem için epey çikolata verdi. Bir sanayici arkadaş da bu yarışmaya destek olmadığını söyledi. O zaman kafamda şimşek çaktı, niye çikolata hediye ediyorum, kitap hediye edeyim dedim. Bir yayınevinden Türk ve dünya klasikleri satın aldım. Yaz tatili boyunca birkaç ay bu şekilde sorular hazırlayıp bilenlere kitap hediye ettim. Çok güzel anlar yaşadık, öğrenciler soruları arayıp öğretmenlerine soruyordu. Bakkalın önünde oturan baba, evdeki çocuğunu arayıp soruyu ona soruyordu. İnternet bu kadar yaygın değildi o zaman. Bu yaptıklarım duyulup basına yansıdı. 2005 yılında kentimizdeki bir televizyon kanalında bu yarışmaya devam ettim. Programda bilgi yarışması yapıyorduk, soruları bilene 3 kitap hediye ediyorduk."