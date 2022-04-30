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  4. Kitapları koyduğu yerde bulamayan seyyar satıcı büyük şok yaşadı! Hemen görüntüleri izledi

Kitapları koyduğu yerde bulamayan seyyar satıcı büyük şok yaşadı! Hemen görüntüleri izledi

30.04.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta seyyar satıcının yaklaşık 300 adet kitabı, bir kişi tarafından çuvala konularak çalındı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Seyyar olarak farklı kitap türlerinin satışını yapan Ali Aydoğan, akşam işini bitirdikten sonra kitaplarını her zamanki bıraktığı bina girişine koydu.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Sabah geldiğinde kitaplarının yerinde olduğunu göremeyen Aydoğan, binanın güvenlik kamerasını inceledi. Bir kişinin binaya girip, çuval yardımıyla kitapları alarak binadan ayrıldığını gören seyyar satıcı Aydoğan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, seyyar satıcı olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 4 bin liralık kitap olduğunu ve bayram öncesi satmak istediğini ifade eden seyyar satıcı Aydoğan, “Ben buraya tezgah kuruyordum birkaç yıldır bina girişine de kitaplarımızı bırakıyorduk. Bugün de geldiğimizde kitaplarımızın yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarını inceledik ve durumu polislere bildirdik. 4 bin lira civarında kaybımız var ve yapanın da bir an önce bulunmasını isteriz” dedi.

(İHA)

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Kahramanmaraş
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