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Kitapyurdu hesapları hacklendi iddiası! Siteden açıklama geldi

22.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Kitapyurdu hesapları hacklendi iddiası! Siteden açıklama geldi

Kitapyurdu kullanıcılarını şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Kitap satış sitesi kitapyurdu.com'dan binlerce kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Site, iddiaların ortaya çıkması sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kitapyurdu.com, tüketicilerin kitap alışveriş yapmalarını sağlayan internet sitelerinden biri. Fakat site, bugün ilginç bir iddia ile sarsıldı. Zira bazı kullanıcılar, kitapyurdu hesaplarının hacklendiğini iddia etti. İddialara göre 10 bine yakın kullanıcının mail adresleri, şifreleri ve hesap bilgileri çalındı. Hatta hacklenen hesapların kayıtlı kargo adreslerinin değiştirildiği ve kayıtlı kredi kartlarından harcama yapıldığı, kitapyurdu sitesindeki puanların da kullanıldığı söylendi. Daha sonra bu hesap bilgilerinin bir Telegram grubu üzerinden paylaşıldığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler sonrası, herkes Kitapyurdu'ndan yapılacak resmi bir açıklamayı beklemeye başladı. Nitekim o açıklama sonunda yapıldı.

KİTAPYURDU'NDAN 'HACK' AÇIKLAMASI

Kitapyurdu yaptığı açıklama ile iddialara yanıt verdi. Kitapyurdu'nun Twitter hesabı üzerinden paylaşılan ''Güvenlik Zaafiyetiyle İlgili Açıklama'' başlıklı yazıda, kitapyurdu.com'da hacklenen veya ele geçirilen bir verinin olmadığı belirtildi. Kitapyurdu, açıklamasında ''Şifreleriniz veritabanımızda MD5 algoritması ile şifrelenerek tutulmamakta ve kredi kartı bilgileriniz veritabanımızda kesinlikle saklanmamaktadır.'' ifadesini kullandı. Kitapyurdu ayrıca ''Sahte site ve e-posta aracılığıyla (phishing) veya zayıf şifre kullanımı sebebiyle illegal olarak elde edilen veriler birçok güvenilir site için problem teşkil etmektedir'' dedi. Kitapyurdu'nun açıklamasının devamı ise şöyle:

*''Bu problemin başlıca iki nedeni bulunmakta:
1) Aynı şifrelerin farklı sitelerde de kullanılıyor olması
2) Deneme-yanılma veya tahminle elde edilebilecek basit şifrelerin kullanılıyor olması

Maalesef bu kullanımların farkında olan ''hacker''lar, elde edilen verileri popüler sitelerde rastgele deneyerek giriş yapmaya çalışmakta ve başarılı kombinasyonları paylaşmaktadırlar.

Tüm internet sitelerinde hesaplarınızın güvenliği için:
-Her hesap için farklı şifreler belirlenmelidir.
-Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalıdır.
-Harflerin yanı sıra rakam ve özel karakterler içermelidir.
-En az bir adet büyük ve küçük harf kullanılmalıdır.
-Şifrenizde tahmin edilebilir basit ifadeler bulunmamalıdır.

Tüm sistemlerimizde gerekli güvenlik önlemleri bulunmakta ve gerektiğinde yeni teknolojilerle güçlendirilmektedir. İllegal erişimlerden kaynaklı puan kullanımı sebebiyle gerçekleşen işlemler tespit edilerek iptal edilmektedir.''


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