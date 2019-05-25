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"Kitre bebek" İŞKUR sayesinde iş kapısı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İŞKUR aracılığıyla açılan "Kitre bebek, Fadime bebek" kursuna katılan kadınlar, meslek ediniyor - Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ceylan: - "Bu yıl iki kurs açtık. Birisi seracılık, diğeri kitre bebek. Kurslara katılan kursiyerlerimize günlük 30 lira para ödeniyor, İŞKUR tarafından ayrıca sigortaları da yapılıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla açılan "Kitre bebek, Fadime bebek" kursuna katılan kadınlar, meslek ediniyor.

İŞKUR ve Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle açılan kursta el becerisi kazanan kadınlara, yaptıkları ürünleri satarak gelir elde etmeleri için de destek verilmesi planlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl İŞKUR kurslarına özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kitre bebek kursunda kadın kursiyerlerin çok başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Ceylan, "Amacımız bundan sonra bunu geliştirerek Şuhut'ta bir istihdam kapısı açmak. Bu yıl iki kurs açtık. Birisi seracılık, diğeri kitre bebek. Kurslara katılan kursiyerlerimize günlük 30 lira para ödeniyor, İŞKUR tarafından ayrıca sigortaları da yapılıyor. Kurslarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Ortaya çok güzel işler çıktı"

Dekoratif sanatlar öğretmeni Melike Erdin de kitrenin Anadolu'da yetişen geven bitkisinden elde edilen bir madde olduğunu hatırlattı.

Yapışkan özelliğiyle bilinen kitrenin, halk kültüründe yüzlerce yıldır oyuncak bebek yapımında kullanıldığını belirten Erdin, "Kitre, bebeklerimizin sertleştirilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılıyor. Kursiyerlerimizle bir aydır kitre bebeklerimiz üzerine çalışıyoruz. Hanımlarımız çok emek verdi, özverili çalıştı. Ortaya çok güzel işler çıktı." ifadelerini kullandı.

Kursta çalışmaların devam ettiğini, kursiyerlerin kısa sürede beceri kazandığını aktaran Erdin, şöyle devam etti:

"Bir aylık süre çok kısa ama çalışmalarımız devam ediyor. Onlara güzel bir beceri kazandırdık. Bu kursun içerisinde hanımları istihdam etmek amacıyla kitre bebek yapımının yanı sıra Fadime bebek de çalıştırdık. Kitre bebek yapımı zor ve meşakkatli bir iş. Burada bebeklerin ağızlarını, burunlarını, ellerini, parmaklarını tek tek oluşturuyorlar. Gösterdikleri sabırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şuhut'un ilk kitre ve Fadime bebekleri olması açısından da çok önemli. Hanımlarımızı bu alanda istihdam etmeye, yeni bir iş kapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiden İstanbul'dan iki tane sipariş aldık. İnşallah kursiyerlerimiz bu yönde kendilerini geliştirecek."

- "Geldiğime çok memnunum"

Kursiyerlerden 60 yaşındaki Muzaffer Arslan ise öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirdi.

Kursu belediye ilanından duyduğunu ifade eden Arslan, "Halk Eğitim Merkezine başvuru yaptım. Kabul edildim. Kitre bebeği daha önce hiç duymamıştım ama geldiğime çok memnunum. Yapması çok zor, göründüğü kadar basit değil. Kurs ortamımız da çok güzel." dedi.

- "Aşama aşama tamamladık bebeklerimizi"

Sevil İnan da kursa katılmadan önce internette araştırma yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada birbirimize yardım ederek çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri güzel işler başardık. Bilen bilmeyene yardımcı oldu. Burada hocamızın da sayesinde bir aile ortamı var. Tek tek aşamaları bize gösterdi. İlk olarak kalıp çıkardık, pamuk doldurduk, tellerimizi büktük. Kıyafetlerini diktik, ayakkabı için ayrı deriler kullandık. Başörtüsü yaptık. İğne oyası bilmeyene yardım edildi. Aşama aşama tamamladık bebeklerimizi. Şimdi yaptığımız bebekleri sosyal medya üzerinden satmak ve kendimizi geliştirmek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim Merkezi kitre bebek kursu

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