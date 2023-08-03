Kıvılcımlar saçarak ilerledi! O kadar sarhoştu ki araba lastiklerinin olmadığını bile fark etmedi...Kilometrelerce gitti

İngiltere’nin Gateshead bölgesinde yaşayan Tony Holmwood isimli bir adam evinden ayrıldığında minibüsünün tüm lastikleri vardı ancak Hexham'ın batısındaki Catton'a vardığında sadece iki lastiği kaldı. Sarhoş sürücü polis tarafından durdurulmadan önce yaklaşık 45 kilometrelik yolu ön lastikleri olmadan ilerledi. Asfaltta kıvılcımlar saçarak jantları üzerinde ilerleyen adam diğer sürücülerin polise durumu ihbar etmesiyle yakalandı.

ALKOL SINIRININ ÇOK ÜZERİNDEYDİ

Polis tarafından durdurulan Holmwood alkolmetreye üflediğinde promili araç kullanma sınırının neredeyse iki katıydı.

Holmwood, tehlikeli araç kullanma ve aşırı alkollü araç kullanma suçunu kabul etti ve rehabilitasyon ve 150 saat ücretsiz çalışma ile 12 ay süreyle askıya alınan dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 18 ay boyunca araba kullanmaktan men edildi ve uzun bir yeniden teste girmesi gerekecek.