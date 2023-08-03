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    4. Kıvılcımlar saçarak ilerledi! O kadar sarhoştu ki araba lastiklerinin olmadığını bile fark etmedi...Kilometrelerce gitti

    Kıvılcımlar saçarak ilerledi! O kadar sarhoştu ki araba lastiklerinin olmadığını bile fark etmedi...Kilometrelerce gitti

    03.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Gateshead bölgesinde sarhoş bir sürücü transit minibüsünde iki lastiğin eksik olduğunu fark etmeden kıvılcımlar saçarak 45 kilometrelik yolu gitti. Seyir halindeki aracın lastiklerinin olmadığının diğer sürücüler tarafından fark edilmesi üzerine durum polise haber verildi. Sarhoş sürücü Tony Holmwood aracının lastiklerinin olmadığının farkına varmadığını söyledi.

    İngiltere’nin Gateshead bölgesinde yaşayan Tony Holmwood isimli bir adam evinden ayrıldığında minibüsünün tüm lastikleri vardı ancak Hexham'ın batısındaki Catton'a vardığında sadece iki lastiği kaldı. Sarhoş sürücü polis tarafından durdurulmadan önce yaklaşık 45 kilometrelik yolu ön lastikleri olmadan ilerledi. Asfaltta kıvılcımlar saçarak jantları üzerinde ilerleyen adam diğer sürücülerin polise durumu ihbar etmesiyle yakalandı.

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    ALKOL SINIRININ ÇOK ÜZERİNDEYDİ

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    Polis tarafından durdurulan Holmwood alkolmetreye üflediğinde promili araç kullanma sınırının neredeyse iki katıydı.

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    Holmwood, tehlikeli araç kullanma ve aşırı alkollü araç kullanma suçunu kabul etti ve rehabilitasyon ve 150 saat ücretsiz çalışma ile 12 ay süreyle askıya alınan dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 18 ay boyunca araba kullanmaktan men edildi ve uzun bir yeniden teste girmesi gerekecek.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere araba lastik

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