Kıvırcık Ali vefatının 8. yılında Kartal’da anıldı

Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz) vefatının 8. yılında, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği programda sevenlerinin yoğun katılımıyla anıldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Siyasetçi ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticileri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy derneklerinin temsilcileri, Kartalı mahalle muhtarları, basın mensupları, Kıvırcık Ali’nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Sanatçı Dostlarından Kıvırcık Ali’ye Vefa Örneği

İlknur Kaplan’ın sunuculuğunu yaptığı programda ilk sahne alanlar Kıvırcık Ali’nin çocukları Eren ve Ecemsu Özütemiz oldu. Yaklaşık 6 saat süren programda çok sayıda sanatçı sahne alarak vefa örneği gösterdi. Ali Tan, Ali Altay, Ali Dağaşan, Ali Sever, Ecem Gül Özütemiz, Eda Alakuş, Eren Özütemiz, Grup Köşkerler, Hüseyin Turan, İsmail Altunsaray, Kara Hasan, Kenan Coşkun, Koray Avcı, Mehmet Özcan, Muhammed Ali Evci, Murat Kılıç, Onur Türe, Ozan Koç, Ozan Özdemir, Özcan Türe, Sedat Kement, Sevda Gül, Şükrü Cömert, Tekin Karabey, Telli Kılıç, Tuncay Balcı, Tuncay Erkan, Tülay Maciran, Volkan Yılmazer ve Zuhal Karabulut sahne alarak Kıvırcık Ali’nin türkülerini Kartallı sevenleri için seslendirdi. Programın sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen; Eren ve Ecemsu Özütemiz’e plaket takdiminde bulundu.

Plaket takdiminin ardından bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz; “Ben Kıvırcık Ali ile hiç tanışmadım, hiç yan yana gelmedim; ama 2005 yılında Nevşehir’de çiftlik yaparken Uçhisarlı arkadaşım İzzet bizlere -Abi ben türkümü söyleyeceğim- diyerek Kıvırcık Ali’nin meşhur ‘Isırgan Otu’ türküsünü söylerdi. Kıvırcık Ali ile ilk kez öyle tanışmıştım. Yeni Başkan olduğum dönemde Kıvırcık Ali’nin vefat ettiği haberi geldi. Belediye Başkanı olarak değil, ‘Isırgan Otu’ türküsünü içten dinleyen biri olarak, ‘Altınok’ olarak cenazesine gittim ve hep hayıflandım kendisiyle bu kadar geç tanıştığım için Ama bu anma etkinliğiyle görüyoruz ki Kıvırcık Ali, sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Dediğim gibi Kıvırcık Ali’nin cenazesine bir vatandaş olarak, Altınok Öz olarak gittim. O gün Kıvırcık Ali’yi en güzel anlatan kişi aramızda” diyerek Eski Bakan Mehmet Sevigen’i sahneye davet etti.

Mikrofonu alan Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, burada yaptığı konuşmada; “Herkese iyi akşamlar dileyerek söze başlamak istiyorum. Ali’yi anlatmaya ne saatler ne de günler yeter. Bu yüzdendir ki cenazesine de 300 bin kişi katılmış ve herkesin gözyaşları sel olmuştu. Türkiye onu çok sevdi, sevmeye de devam ediyor. Salona sığmayanlar, ayakta bekleyenler, herkes Ali için geldi buraya. Ali’yi unutmadık, unutmayacağız.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Programda sahne alan Kıvırcık Ali’nin oğlu Eren Özütemiz ise yaptığı konuşmada; “Bu gece bizi burada toplayan, bu sahneyi kuran herkese teşekkür ediyorum. Sayın Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’e de çok teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı. Keşke babam burada olsaydı da bu şekilde toplanmasaydık. Biz hep babamı gülen hali ile hatırlayacağız, o yüzden hiç yaşlanmayacak. Bir bayrak var, biz o bayrağı aldık bizden sonrakilere taşıyoruz. İnşallah başarılı ve doğru bir şekilde teslim ederiz.” dedi.

Kıvırcık Ali Kimdir?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (D. 11 Ekim 1968, Tokat - Ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul’a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel’in ‘Hapishane Ranzaları 2’ isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995’te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar’ı kurdu ve ‘Türkülerden Türkülere Yol Eyledik’ ve ‘Türküler Kimliğimiz’ adlı iki albüm çıkarttılar. 1999’da ilk solo albümü ‘Gül Tükendi Ben Tükendim’i çıkardı. Türkiye’de ve Almanya’da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

