Kıyafetinize pastel boya ya da mürekkep sürülürse hemen bunları yapın! Yoksa giysinizi çöpe atmanız gerekebilir...

Bir mürekkep damlası kıyafetlerinizi çöpe atmanıza neden oluyorsa, yanlış yapıyorsunuz demektir! Zannedildiğinin aksine mürekkep ve boya lekelerini geçirmenin pek çok yöntemi bulunuyor. Bu lekelerle mücadele etmenin ilk adımı ise hızlı davranmak. Üzerinize mürekkep damladığında lekeye hızlıca müdahale etmek, lekeyi yok etmek için daha etkili hamleler yapmanızı sağlar. Peki bu lekeler nasıl yok edilir? İşte mürekkep ve boya lekelerini yok etmenin yöntemleri...

MÜREKKEP LEKESİ NASIL YOK EDİLİR?

METİL ALKOL

Çözücü bir etkiye sahip olan metil alkol, özellikle kıyafetler üzerinde oldukça etkili.

Metil alkolle ıslatılmış bir bezi, kıyafetinizin mürekkep damlamış kısmının altına koyun.

Daha sonra pamukla lekeye baskı uygulayın.

Leke tamamen yok olana kadar bu işlemi uygulayın.

ASETON

Aseton da metil alkol gibi çözücü bir etkiye sahip olduğundan lekelerle baş etmeye yardımcı olur. Metil alkolde uygulanan temizleme yöntemini kullanarak lekelerden kurtulabilirsiniz. Ancak aseton oldukça güçlü bir kimyasal olduğu için dayanıksız kumaşlara zarar verebilir, dikkat edin.

SÜT

Bu yöntem biraz ilginç gelebilir. Mürekkep lekesi olan kıyafetinizi ılık veya sıcak sütün içerisinde beklettiğinizde, lekenin kıyafetten süte geçtiğini göreceksiniz.

LİMON SUYU

Limon suyuna batırılmış bir pamuğu lekeli yere bastırırsanız, lekenin kıyafetten pamuğa geçtiğini göreceksiniz. Kıyafette leke kalmayana dek bu işlemi uygulamalısınız.

PASTEL BOYA LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

ÜTÜLÜ VE BUZLU YÖNTEM

Pastel boya lekesinin olduğu yere, küçük bir torbaya yerleştirilmiş buz küpleri koyun. Böylece leke biraz olsun kıyafetten ayrılır.

İkinci aşamada lekeyi iki kağıt havlu arasına alıp sıcak bir ütüyle baskı uygulayın.

Leke kağıt havluya geçtikçe kirlenen havluyu yenisiyle değiştirin.

KABARTMA TOZU

Lekelenmiş kıyafetinizi sıcak su, deterjan ve bir fincan kabartma tozuyla yıkamak lekenin çıkmasında büyük etki eder.

