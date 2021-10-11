Kıyafetinize pastel boya ya da mürekkep sürülürse hemen bunları yapın! Yoksa giysinizi çöpe atmanız gerekebilir...

Bir mürekkep damlası kıyafetlerinizi çöpe atmanıza neden oluyorsa, yanlış yapıyorsunuz demektir! Zannedildiğinin aksine mürekkep ve boya lekelerini geçirmenin pek çok yöntemi bulunuyor. Bu lekelerle mücadele etmenin ilk adımı ise hızlı davranmak. Üzerinize mürekkep damladığında lekeye hızlıca müdahale etmek, lekeyi yok etmek için daha etkili hamleler yapmanızı sağlar. Peki bu lekeler nasıl yok edilir? İşte mürekkep ve boya lekelerini yok etmenin yöntemleri...
Çözücü bir etkiye sahip olan metil alkol, özellikle kıyafetler üzerinde oldukça etkili.
Metil alkolle ıslatılmış bir bezi, kıyafetinizin mürekkep damlamış kısmının altına koyun.
Daha sonra pamukla lekeye baskı uygulayın.
Aseton da metil alkol gibi çözücü bir etkiye sahip olduğundan lekelerle baş etmeye yardımcı olur. Metil alkolde uygulanan temizleme yöntemini kullanarak lekelerden kurtulabilirsiniz. Ancak aseton oldukça güçlü bir kimyasal olduğu için dayanıksız kumaşlara zarar verebilir, dikkat edin.
Bu yöntem biraz ilginç gelebilir. Mürekkep lekesi olan kıyafetinizi ılık veya sıcak sütün içerisinde beklettiğinizde, lekenin kıyafetten süte geçtiğini göreceksiniz.
Limon suyuna batırılmış bir pamuğu lekeli yere bastırırsanız, lekenin kıyafetten pamuğa geçtiğini göreceksiniz. Kıyafette leke kalmayana dek bu işlemi uygulamalısınız.
Pastel boya lekesinin olduğu yere, küçük bir torbaya yerleştirilmiş buz küpleri koyun. Böylece leke biraz olsun kıyafetten ayrılır.
İkinci aşamada lekeyi iki kağıt havlu arasına alıp sıcak bir ütüyle baskı uygulayın.
Lekelenmiş kıyafetinizi sıcak su, deterjan ve bir fincan kabartma tozuyla yıkamak lekenin çıkmasında büyük etki eder.
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