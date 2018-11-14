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Kıyafeti tozlu olduğu için namazı cami bahçesinde kılan işçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kıyafeti tozlu olduğu için namaz için camiye girmeyen ve bahçede kılan işçiyi makamında ağırlayarak, hassasiyetinden dolayı teşekkür etti

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de temizlik işçisi olarak çalışan ve kıyafeti tozlu olduğu için namazı cami bahçesinde kılan işçiyi makamında ağırladı.

Kocasinan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Mustafa Sapancı'yı makamına davet eden Çolakbayrakdar, belediye çalışanına kamu hakkını gözetip hassasiyet gösterdiği için teşekkür etti.

Belediye bünyesinde çalışan herkesin aynı duyarlılıkta olmasını temenni eden Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu hassasiyet basına yansıyınca, bu kurumun başında olan biri olarak sizi tebrik etmek istedim. Temizlik işleri, çalışılması zor bir yer. Gecesi gündüzü, bayramı tatili olmayan bir alan. İnsanların tatil yaptığı dönemde bile onlara hizmet edip rahat ettirmek için sizlerin çalıştığı bir bölüm. Kurumumuzdaki çalışanlarımızın böyle nazik, hassas davranması son derece önemli. Senin şahsında bu şekilde düşünen, kamu hakkını gözeten işçilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Mustafa Sapancı da Çolakbayrakdar'a "Allah razı olsun." dedi.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camisi'nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Kocasinan Belediyesinde görev yapan işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın "Namazı neden camide kılmadığı" yönündeki sorusuna, "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." şeklinde cevap vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sapancı temizlik işçisi

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