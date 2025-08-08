KADIN

Kıyafetlerdeki pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesi çıkarma

Günlük hayatta en sık karşı karşıya kalınan sıkıntılardan biri de çeşitli lekelerin oluşmasıdır. Bu lekeleri çıkartmak çoğu zaman fazla zaman alabilmektedir. Farklı leke türleri için üretilen çeşitli temizlik malzemelerini doğru kullanarak her türlü lekeyi çıkartmak mümkün olabilmektedir.

Ferhan Petek

Demir küfü ya da pas, çıkartılması en zor lekelerden biri olarak kabul edilmektedir. Çok uzun süre nemli ortamda bulunmaktan ya da yanlış kullanım nedeni ile metal yüzeylerde pas oluşumu gerçekleşebilir. Pas kumaşlarda, halılarda, mermerlerde, fayanslarda, çatal ve bıçak takımlarında ve birçok farklı alanda meydana gelebilmektedir. Bu tür bir lekeyi çıkarmak çok zorlu ve imkansız gibi görünse de çeşitli tekniklere başvurularak ve bazı ürünleri kullanarak pas lekesini de çıkartabilmek mümkündür.

Demir veya demir içeren materyaller oksidasyon sürecine girer. Bu durum da pas lekesi oluşumuna neden olmaktadır. Metal yüzeyler, su ve hava ile temas ettikleri zaman oksitlenir. Sadece metallerde değil birçok farklı zeminde pas lekesi oluşabilmektedir. Bazı durumlara bağlı olarak oluşan kırmızı ya da kahverengi pas lekeleri sarıya ya da yeşil renge dönebilmektedir. Suyun altında çok fazla kalan demir parçalarda, kalıp halinde ve yeşil renklerde pas oluşumu görülebilir.

Kıyafetlerdeki pas lekesi nasıl çıkar?

Pas lekesi çıkarmak için öncelikle hangi zeminde pas lekesi oluştuğu değerlendirilmelidir. Örnek olarak koltuklarda pas lekesi oluşumu söz konusu ise sirke ve tuz ya da limon ve karbonat karışımları ile pas lekesi oluşan bölge silinerek leke çıkartılabilir. Ayrıca çeşitli pas çözücü ürünler de satın alınarak pas lekesi üzerine dökülerek silinir.

Pas lekesi giysilerde oluştuysa buna muhtemelen metal düğmeler, fermuarlar ya da askılar neden olmuş olabilir. Giysilerden pas lekesi çıkartmak için de beyaz sirke ve tuz karışımı kullanılabilir ve şu adımlar takip edilir:

  • Pas lekesi olmuş kısma beyaz sirke dökülerek lekenin bulunduğu kısım ıslatılır.
  • Üzerine tuz serpilir.
  • Bir fırça ile ovalanır.
  • Yarım saat bu şekilde bekletilir.
  • Soğuk su ile durulanır.
