Kıyafetlerdeki ter lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerdeki ter lekesini temizleme yöntemleri

Her insan sıcak havalarda, fiziksel aktivite esnasında ya da stresli anlarda terler. Bu durum fizyolojik olarak son derece normal olsa da terleme sonrası oluşan ıslaklığın giysilerde bıraktığı lekeler rahatsızlık verir. Terin içeriğinde bulunan su, tuz, protein ve yağ gibi maddeler zamanla kıyafetlerin kumaşına işler. Bu maddeler kuruduğunda ise sarı ya da beyaz renkte kalıcı izler bırakır. Bilhassa açık renkli giysilerde bu lekeler daha belirgin hale gelir. Bu noktada ter lekesi temizleme adımları merak edilir.

Kıyafetlerdeki ter lekesi nasıl çıkar?

Koltuk altı başta olmak üzere ter lekeleri kumaş üzerinde zamanla kalıcı izler bırakabilir. Bilhassa açık renkli kıyafetlerde daha belirgin hale gelen lekeler doğru yöntemler uygulanarak kolayca giderilebilir. Evde de uygulayabileceğiniz etkili yöntemler şu şekildedir:

Kıyafetlerdeki ter lekesini temizleme yöntemleri

1. Limon ve karbonat karışımı

Beyaz kumaşlardaki sarı lekeleri çıkarmanın en doğal yollarından biri limon ve karbonat karışımıdır. 1 çay kaşığı karbonatı birkaç damla limon suyuyla karıştırarak yoğun bir kıvam elde edin. Bu karışımı lekenin üzerine sürüp nazikçe ovalayın. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra kıyafeti makinede yıkayın. Kuruduğunda lekenin yok olduğunu fark edeceksiniz.

2. Çamaşır suyu

Beyaz ve kalın kumaşlarda oluşan ter izleri için çamaşır suyu kullanılabilir. Giysinizi makineye atmadan önce deterjan gözüne az miktarda çamaşır suyu ekleyin. Fakat bu işlemi sık yapmamaya çalışın çünkü çamaşır suyu kumaşları zamanla inceltip yıpratabilir.

3. Maden suyu

Koyu renkli veya siyah kıyafetlerde de ter lekeleri görülebilir. Bu tür lekeler için yarım şişe maden suyunu deterjan gözüne dökerek kıyafetinizi normal programda yıkayın. Maden suyu lekeyi yok ederken kumaşın rengini de korur.

4. Tuz yöntemi

Hem beyaz hem de renkli giysiler üzerinde işe yarayan bu yöntem için lekenin olduğu yeri hafifçe ıslatın ve üzerine tuz serpin. Yaklaşık 1 saat bu şekilde beklettikten sonra kıyafeti tuzlu su dolu bir kapta bir süre bekletin. Ertesi gün çamaşır makinesinde hafif programda yıkayabilirsiniz.

5. Sirke ile bekletme yöntemi

İnatçı ter lekeleri için kıyafetinizi geniş bir kaba yerleştirin ve üzerini tamamen örtecek kadar su doldurun. Suyun içine bir miktar sirke ekleyin. Lekeler çözülene kadar bu şekilde bekletin. Ardından kıyafeti makinede her zamanki gibi yıkayın. Çıkardığınızda lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

6. Bulaşık deterjanı

Bilhassa geç fark edilen, kurumuş ter lekeleri için bulaşık deterjanı etkili bir madde olabilir. Lekeli bölgeye az miktarda bulaşık deterjanı dökün. Ardından birkaç damla su ekleyerek köpürtene kadar ovalayın. Duruladıktan sonra kıyafeti makinede yıkayın. Hassas kumaşlarda çamaşır suyu yerine bu yöntem daha güvenlidir.

Ter lekelerine baştan önlem almak da önemli bir adımdır. Eğer normalden fazla terliyorsanız ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa alacağınız basit önlemlerle ter lekelerinin önüne geçebilirsiniz. İlk olarak düzenli duş almak ve kıyafetlerinizi gün aşırı değiştirmek oldukça önemlidir. Bu kıyafetlerde kalıcı ter lekesi oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Duş sonrasında bilhassa en fazla terleyen bölgelere bebek pudrası sürerek nemin emilmesini sağlayabilirsiniz. Bununla beraber kadınların regl dönemlerinde kullandığı günlük pedleri kıyafetinizin iç kısmına yapıştırarak terin doğrudan kumaşa geçmesini de engelleyebilirsiniz.