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Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları

Size çok heyecanlı bir konuyla geldik! İlk izlenim çok önemlidir ve sandığımızdan daha hızlı bir şekilde oluşabiliyor. Konuşmadan önce duruşumuz, gülüşümüz ve kıyafetlerimizle karşımızdaki insanlara mesaj verebiliyoruz. Eğer güven vermek istiyorsak bir iki şeye dikkat edebiliriz!

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları

Bakımlı kıyafetler tercih edin.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 1
İlk olarak kıyafetlerimizin temiz görünmesi gerekiyor. Üzerimizde lekelerin olması ya da kıyafetlerde kötü kokuların bulunması, insanlarda olumsuz izlenimler oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden yıkanmış ve temiz görünen parçalar tercih etmelisiniz. Bu sadece dış görünüşünüzü değil, aynı zamanda kendinize ne kadar özen gösterdiğinizi de yansıtır.

Üzerinize tam olan kıyafetler seçin.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 2


Aşırı bol ya da dar kıyafetler giydiğiniz zaman istediğiniz etkiyi karşı tarafta bırakamayabilirsiniz. Bedeninizi bilerek hareket etmelisiniz. Bu hem sizin rahat olmanızı sağlar hem de dışarıdan dengeli bir görünüm oluşturur. Yani burada markaya odaklanmak yerine kıyafetin üzerinizde nasıl durduğuna odaklanmalısınız!

Renk uyumuna dikkat edin.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 3
Kombindeki renklerin birbirini tamamlaması gerekiyor. Tamamen aynı renkleri giyinin demiyoruz. Tüm parçalarınız farklı renklerde olabilir! Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey bütünlüğün yakalanması. Eğer renkler birbirini dengelemezse karmaşa oluşabilir. Göze hoş gelen bir görüntü için renklerle dans etmeyi öğrenmelisiniz!

Ayakkabılarınızı da temiz tutun.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 4
Genellikle ayakkabılar görmezden gelinir. Oysa kıyafeti tamamlayan en önemli parçalardan biridir. Temiz ve bakımlı ayakkabılar sayesinde kombininiz eksik görünmez. Her detaya önem veren biri izlenimi bırakırsınız.

Aksesuarı ölçülü bir şekilde kullanın.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 5


Aksesuar kombine karakter katan bir parçadır. Eğer aşırı fazla kullanırsanız kombinin önüne geçebilir. Bu yüzden aksesuar seçerken onun kıyafeti tamamlayan bir parça olduğunu unutmamalısınız. Saat, kolye ya da küpe... Bunlar ister büyük ister küçük olsun. Önemli olan kıyafetle bir denge içinde olmasıdır!

Kumaşların kalitesini gözden geçirin.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 6
Dışarıdan kaliteli görünmek sürekli marka giyinmekten geçmez. Düzgün dokulu ve formunu koruyabilen kumaşlar seçmelisiniz. Kolay kırışmayan ve şeklini uzun süre koruyan bu kumaşlar sayesinde gün içinde daha bakımlı görünürsünüz. Kumaşın dokusu, görünümü doğrudan etkiler!

Kıyafetlerin bakımını düzenli olarak yapın.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 7
Tüylenen kazaklar, sökülmüş dikişler ve gevşemiş düğmeler... Bunlar ufak detaylar gibi duruyor olabilir. Oysa genel görünümü oldukça etkilerler. Bu yüzden ufak tamiratları ertelememelisiniz. Böylece dolabınızdaki parçaları daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Ortama uygun kombin yapın.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 8


Her ortamın kendine özgü bir dili vardır. İş görüşmesi ve arkadaş buluşmasında aynı kombin yapılmaz. Bu yüzden gideceğiniz ortama uygun parçalar seçmelisiniz. Bu, karşı tarafa saygı gösterdiğinizi de hissettirebilir.

Yoğun parfümler kullanmayın.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 9
Evet, güzel kokmak çok önemli. Fakat yoğun parfümler çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Bu yüzden hafif ve temiz kokular seçerek karşı tarafta olumlu bir etki bırakabilirsiniz. Parfümünüzün kıyafetinizden önce odaya girmemesi gerekiyor!

Yıpranmış çantalar kullanmayın.

Kıyafetleriniz aslında kimliğiniz: İlk tanışmada karşınızdaki insana güven veren giyim kuraları 10
Çanta detayını atlamamalıyız! Formunu kaybetmiş ya da aşırı yıpranmış çantalar kıyafetinizi gölgeleyebilir. Düzenli bir şekilde temizlediğiniz ve bakımlı duran çantalar ise şıklık katar. Ayrıca kıyafetinizi dengeleyecek bir çanta kullanmanız da önemlidir. Dediğimiz gibi, çantanın tamamlayıcı bir parça olduğunu unutmamalısınız!

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Anahtar Kelimeler:
moda kıyafet
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