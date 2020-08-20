Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy hangi bölgede?

Türkiye’nin Karadeniz’de enerji kaynağı bulduğuna dair ortaya atılan iddiaların ardından Kıyıköy araştırılmaya başladı. İddialarla beraber gündeme gelen Kıyıköy nerede sorusu soruluyor. Bir sahil kasabası olan Kıyıköy doğalgaz bulundu iddialarıyla tekrar gündem oldu. Erdoğan’ın cuma günü bir müjde vereceğini belirtmesinin ardından çıkan Karadeniz’de doğalgaz bulundu iddiaları sonrası gözler Kıyıköy taraflarına çevrildi. Peki, Kıyıköy neresi? İşte Trakya Kıyıköy ile ilgili merak edilen tüm konular...

Kıyıköy nerede?

Doğalgaz bulundu iddialarıyla beraber Kıyıköy ne tarafta konusu araştırılmaya başladı. Vatandaşlar tarafından Kıyıköy hangi ile bağlı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kıyıköy sahil kasabası Kırklareli sınırların içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda Kıyıköy hangi bölgede konusu da araştırılıyor. Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy Marmara Bölgesi’nde olmakla beraber kasabanın Karadeniz’e kıyısı bulunuyor.

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Kıyıköy Trakya civarında 1948 nüfuslu bir sahil kasabası olarak biliniyor. İlçe merkezine 36 km uzaklıkta olan Kıyıköy, il merkezine de 95 km uzaklıkta yer alıyor. Genel geçim kaynağı ormancılık ve balıkçılık olan Kıyıköy doğalgaz bulundu iddiaları sonrası merak edilmeye başladı. Kıyıköy gaz konusu henüz netlik kazanmamış olsa da vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kıyıköy haritası içinde dünyanın en eski taş oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da dikkat çekiyor.