Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Zanlı tutuklandı

Olay 26 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 7002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada C.G., kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), tabanca ile ateş açtı. Kul, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan C.G. de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Olayda hayatını kaybeden Tuğba Kul ise Manisa’nın Salihli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

ÇALIŞTIĞI EĞLENCE MEKANINDAN AYRILMASINI İSTEDİ İDDİASI

Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan C.G.'nin, Tuğba Kul'u kıskandığı için çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, Kul'un bu teklifi reddetmesi üzerine çıkan kavgada tabanca ile vurup cinayeti gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

