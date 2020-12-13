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  4. Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama

Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama

13.12.2020 01:21 | Son Güncelleme:
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Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak yardım istemişti.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak yardım istemişti. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şahsın göz altına alındığı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmada;
09.12.2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar , M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.’nın ikametine gittiği,
M. H. B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir.
Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur.
Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüpheli M. H. B. isimli şahıs
10.12.2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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