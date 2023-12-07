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  4. ’Kız arkadaşının kaburgasını kırma’ iddiasına gözaltı

’Kız arkadaşının kaburgasını kırma’ iddiasına gözaltı

07.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kız arkadaşını darp ederek kaburgasını kırdığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

’Kız arkadaşının kaburgasını kırma’ iddiasına gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı Ö.K.’yi darp ederek kaburgasını kırdığı iddia edilen M.D. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KABURGASININ KIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ö.K.’nin kaburgasının kırıldığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaburga
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