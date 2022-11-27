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  4. Kız arkadaşlarının neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Rus kadının videosu viral oldu

Kız arkadaşlarının neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Rus kadının videosu viral oldu

27.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Rus olduğu iddia edilen kadının Türkçe çektiği video viral oldu. Kadın videoda neden Rus kız arkadaşlarının Türkiye'ye geldiğine ilişkin görüşünü açıkladı. Rus kadınların Türkiye'ye gelmesinin gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Kız arkadaşlarının neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Rus kadının videosu viral oldu

Rus kız arkadaşlarının neden Türkiye'ye geldiğini sorup duranlara yanıt olarak video çeken kadının yanıtı sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Rus olduğu öne sürülen kadının Türkçe konuşarak çektiği videoda bekar erkeklerle ilgili sözleri dikkat çekti.

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"RUSYA'DA BEKAR ERKEK KALMADI"

Rus aksanıyla Türkçe konuştuğu videoda genç kadın "Benim Rus kız arkadaşlarım artık Türkiye'ye geliyor" dedi. Bunun nedeni olarak ise "Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki" sözleriyle açıkladı.

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"SEBEBİ BU İŞTE"

Kendisine neden Rus kadınların Türkiye'ye geldiğine ilişkin sürekli soru geldiğini işaret eden kadın, "Siz de diyorsunuz 'Neden geliyorlar, neden geliyorlar.' Sebebi bu işte" diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada bu video en çok izlenenler arasına girmeyi kısa sürede başardı. Kadının sunduğu gerekçeye yönelik gelen görüşler ise çoğunlukla ilginç olduğu yönünde.

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Türkiye rus

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