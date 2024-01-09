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Kız çocuğu iple asılı halde bulundu, cinsel istismar iddiası sosyal medyada gündem oldu!

09.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Batman’ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde asılı bulunan kız çocuğu, hastanede tedaviye alındı. Çocuğun cinsel istismara uğradığı ve gözaltılar olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olaya ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Savcılıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı bulunmadığı belirtildi. İşte detaylar...

Kız çocuğu iple asılı halde bulundu, cinsel istismar iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak’ta bir kız çocuğu, ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan kız çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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SOSYAL MEDYADA GÜMDEM OLDU

Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şöyle denildi:

“07/01/2024 günü Batman ili Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.”

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Batman
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