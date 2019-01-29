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Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şahıs, zihinsel engelli çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Samsun’da 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde bulunun şahsın yüzde 94 zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.Samsun Valiliği, 11 yaşındaki E.Ş.

Samsun’da 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde bulunun şahsın yüzde 94 zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.
Samsun Valiliği, 11 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğunun evlerinin önünde kaçırılma girişimi olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"22 Ocak Salı günü saat 10.00 sıralarında 155 Polis İmdat Hattına Karasamsun Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde çocuk kaçırılmasına teşebbüs olayı meydana geldiği ihbarı üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine süratli bir şekilde intikal etmiştir. Mağdur çocuğun Karasamsun Mahallesi’ndeki ikameti önünde E3 otobüsünden indiği, ikametinin sitesinin bahçesine gireceği esnada şüpheli şahsın mağdur kız çocuğunun elinden tuttuğu, çocuğun şahsın elinden kurtularak ikametine doğru kaçtığı, şüpheli şahsın da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı site güvenlik kameralarından görülmesi üzerine yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Eşkali belirlenen şüpheli şahıs olay yerine yakın bir sitenin önünde bir gün sonra bugün saat 13.00 sıralarında İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şüpheli M.K.’nin yüzde 94 zihinsel engelli (otistik bozukluk) olduğuna dair raporu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altında tutulması için sevki yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce suçluların yakalanıp adli makamlara teslimi konusunda özverili çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.”

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