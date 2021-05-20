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  4. Evde kız çocuklarına özel saç aksesuarı nasıl yapılır? Kız çocukları için saç aksesuarı yapımı

Evde kız çocuklarına özel saç aksesuarı nasıl yapılır? Kız çocukları için saç aksesuarı yapımı

Elif Yaman Elif Yaman
20.05.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız çocukları renkli kıyafetlere, değişik saç modellerine ve saç aksesuarlarına bayılır. Yazın renk renk elbiselerle uyumlu takacağı saç aksesuarları onu çok mutlu edecektir. Hem çocuğunuz ile eğlenmek hem de birlikte saç aksesuarı yapmak isterseniz bu yazıyı sizin için hazırladık.

Günümüzde çocukları oyalamak zordur. Onları, tabletten ve akıllı telefon ekranlarından uzak tutup el becerilerinin gelişmesi için etkinliklere yönlendirmek motor gelişimleri için yapılacak en doğru davranış olacaktır. Çocuğunuzla yapacağınız saç aksesuarları hem onları mutlu edecek hem de birlikte verimli vakit geçirmenizi sağlayacak. Üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

  • Renkli kurdeleler
  • Saç tacı
  • İğne
  • İp
  • Yapıştırıcı

YAPILIŞI

  • Dilediğiniz renkte bir kurdeleyi tacın uç kısmında düğümleyin.
  • Düğümün üzerinden tacı tamamen kaplayacak şekilde ilerleyerek kurdeleyi sıkıca sarın.
  • Uç kısımındaki parçayı alta gelecek şekilde yapıştırın.
  • Farklı renklerdeki kurdeleleri yaklaşık 6 cm uzunluğunda kesip parçaları üst üste koyarak uçlarını birleştirip dikerek fiyonk oluşturun.
  • Fiyonkları tacın üzerine yapıştırıcı ile sabitleyin.
  • El emeği saç aksesuarı hazır, dilerseniz çocuğunuzun kıyafetlerine uygun renklerde yaparak şık bir görüntü elde edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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