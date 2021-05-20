Evde kız çocuklarına özel saç aksesuarı nasıl yapılır? Kız çocukları için saç aksesuarı yapımı

Günümüzde çocukları oyalamak zordur. Onları, tabletten ve akıllı telefon ekranlarından uzak tutup el becerilerinin gelişmesi için etkinliklere yönlendirmek motor gelişimleri için yapılacak en doğru davranış olacaktır. Çocuğunuzla yapacağınız saç aksesuarları hem onları mutlu edecek hem de birlikte verimli vakit geçirmenizi sağlayacak. Üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

Renkli kurdeleler

Saç tacı

İğne

İp

Yapıştırıcı

YAPILIŞI

Dilediğiniz renkte bir kurdeleyi tacın uç kısmında düğümleyin.

Düğümün üzerinden tacı tamamen kaplayacak şekilde ilerleyerek kurdeleyi sıkıca sarın.

Uç kısımındaki parçayı alta gelecek şekilde yapıştırın.

Farklı renklerdeki kurdeleleri yaklaşık 6 cm uzunluğunda kesip parçaları üst üste koyarak uçlarını birleştirip dikerek fiyonk oluşturun.

Fiyonkları tacın üzerine yapıştırıcı ile sabitleyin.

El emeği saç aksesuarı hazır, dilerseniz çocuğunuzun kıyafetlerine uygun renklerde yaparak şık bir görüntü elde edebilirsiniz.



