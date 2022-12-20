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'Kız isteme' tartışmasında cinayet! 'Katil benim' demişti... Polisler gerçeği ortaya çıkardı

20.12.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelmişti. 28 yaşındaki Burhan Soydam, 'kız isteme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen R.T. (16) polise teslim olurken, yapılan araştırma sonucu gerçek katilin V.Ö. (34) olduğu ortaya çıktı. R.T. ve V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Kız isteme' tartışmasında cinayet! 'Katil benim' demişti... Polisler gerçeği ortaya çıkardı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan Ö. ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile R.T. ve V.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Burhan Soydam av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soydam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

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'KATİL BENİM' DİYEREK TESLİM OLDU, GERÇEĞİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülürken, R.T., Burhan Soydam'ı kendisinin vurduğu söyleyerek polise teslim oldu. R.T.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, Soydam'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren kişinin R.T. değil, V.Ö. olduğunu saptadı. V.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

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