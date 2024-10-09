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  4. Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini yaktı

Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini yaktı

09.10.2024 23:14
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Kahramanmaraş'ta A.K. (23), 'kız kaçırma' meselesinden husumetli olduğu U.Z.'nin (40) evini yaktı. A.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini yaktı

Olay, akşam saatlerinde Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu U.Z.’nin 2'nci kattaki evinin penceresinden bir cisim atıp kaçtı.

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JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü.

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Evde hasara neden olan yangının ardından evi kundakladığı öne sürülen A.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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