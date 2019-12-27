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  4. Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da dün akşam meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı olayın, kız kaçırma meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.

Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 754. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile kaçırmak istediği kızın evininin önüne gelen 2 kişi, kız tarafından olduğu öğrenilen M.B. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda araç sürücüsü H.G. boynundan, markette alışveriş yapan Erkan A. ise rast gele açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan M.B. güvenlik güçleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta incelme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kzı kaçırma

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