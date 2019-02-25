İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek üzere başlatılan "Kız Kardeşim Projesi"nin 2019 yılı gönüllü eğitmenleri sahaya inmeye hazır.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, 20-24 Şubat'ta girişimcilik, iletişim, bilişim ve finansal bilinç başlıkları altında eğitimlerini tamamlayan gönüllü eğitmenler, Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara eğitim desteği verecek.

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek üzere başlatılan ve 2015 yılından bu yana 11 bini aşkın kadınla buluşan "Kız Kardeşim Projesi", 2019 yılında da kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Eğitimlerini tamamlayan 45 gönüllü eğitmen, Türkiye genelinde 9 bin kadınla bir araya gelecek. 2019 yılında 30 şehirde sürecek proje kapsamında yıl boyunca "Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları" organize edilecek ve girişimci kadınların farklı pazarlara erişimi konusunda kapasitelerinin artırımı için çalışmalar yapılacak.