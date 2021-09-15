Kız kardeşinin videosunda gördüğü öğrenciyi tekme tokat dövdü

Olay, 9 Eylül Perşembe günü Türkistan Mahallesi'nde meydana geldi. Alaaddin Keykubat Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi İ.S.N., iddiaya göre öğle yemeği molası sırasında okulundan çıkıp markete gittiği sırada yanına gelen arkadaşı S.B., cep telefonu kamerasıyla birlikte görüntülerine çekti. İ.S.N. de S.B.'nin video çektiğini fark edip yoluna devam etti. S.B. de çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüleri gören S.B.'nin ağabeyi İsmet B. de okula gelip İ.S.N.'yi yanına çağırdı, ardından yumrukla saldırdı. İ.S.N. aldığı yumruk darbesi sonucu yere yığıldı. İsmet B. bu kez çocuğu tekmelemeye başladı. Durumu fark eden 1 kişi ayırmak istedi ancak İsmet B., bu kişiyi de itekledi. İsmet B., İ.S.N.'ye tekme ve yumrukla saldırmaya devam etti. Çevredeki diğer kişilerinde devreye girmesiyle İ.S.N., kurtarıldı. İsmet B. de olay yerinden uzaklaştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.S.N. ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İsmet B., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

DHA

