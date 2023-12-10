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  4. Kız meselesi kanlı bitti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kız meselesi kanlı bitti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

10.12.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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Samsun’da E.S. ile H.Ç. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., konuşmak için çağırdığı H.Ç.’yi sokak ortasında 4 yerinden bıçakladı. Sırtına saplanan bıçağı çıkaran H.Ç.,112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Ağır yaralanan H.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Kız meselesi kanlı bitti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Dehşete düşüren olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.’yi (37) telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.’yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En son bıçak darbesini H.Ç.’nin sırtına bıçağı saplayan E.S. olay yerinden kaçtı.

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Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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H.Ç.’nin aldığı bıçak darbeleriyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra kayıplara karışan E.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Samsun bıçaklı saldırı
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