Kız öğrenciler dışarı çıkamaz hale gelmişti! Kız yurdu sapığı hakkında mide bulandıran bir detay daha

Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler sapık S. A.'nın her gece yaptığı iğrenç olayı kamerayla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki topladı. Bunun üzerine ekipler kamera incelemesiyle kimliğini belirlediği S. A.'yı gece saatlerinde gözaltına aldı.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan iğrenç anlarda S. A.'nın gece vakti yurdun önüne gelip kaldırımda mastürbasyon yaptığı görülüyordu. S. A. bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşıyordu.

30 AYRI KAMERA İNCELENDİ

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan ve kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi.

CİNSEL TACİZE DE BULAŞMIŞ

Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda çekildiği belirlenen görüntülerde S.A.’nın, kız yurdu önündeki kaldırımda durarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şüphelinin her akşam yurt önüne geldiği ve aynı uygunsuz hareketleri yaptığı da öne sürülmüştü.



