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Kızı 3 gün önce hediye ettiği evin enkazında kaldı! Acılı anneden yürek yakan feryat: “Kızıma ev değil mezar almışım”

07.02.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta kızı, 3 gün önce hediye ettiği evin enkazında kalan acılı annenin feryadı yürekleri dağladı. Kızının depremden 2 gün önce yeni aldığı eve taşındığını belirten acılı kadın, “Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım, almaz olaydım” dedi.

Kızı 3 gün önce hediye ettiği evin enkazında kaldı! Acılı anneden yürek yakan feryat: “Kızıma ev değil mezar almışım”

Kahramanmaraş’ın Hayrullah Mahallesi’nde Şeyma Şimşek isimli genç kadın 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’nda yeni evinin enkazında kaldı. Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek, kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor.Acılı anne evi 3 gün önce kendisinin kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım” dedi.

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Nalan Şimşek, kızının özel bir bankada çalıştığını söyleyip, “Ona evi 3 gün önce ben aldım. İki gün önce taşındı. Depremden önce beni görüntülü arayarak evi gösterdi. Benim için de bir yatak odası takımı aldığını söyleyerek, sürpriz yapmak istedi. Duş alıp yatacağını söyledi. Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım, almaz olaydım” şeklinde konuştu.

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Öte yandan, Hayrullah Mahallesi’nin dron görüntüleri yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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İHA

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deprem Kahramanmaraş enkaz

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