Kızı için kardan Anıtkabir yaptı! Mansur Yavaş'tan davet geldi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, çok istemesine rağmen 9 yaşındaki kızı Hira'yı Ankara'ya götüremeyen Karahan, Anıtkabir'in maketini yapmaya karar verdi.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede, evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un maketini tamamlayan Karahan, kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi.

Maketin tamamlanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Hira ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'da yürüdü, merdivenleri çıktı.

Karahan, gazetecilere, kızının uzun zamandır Anıtkabir'i görmek istediğini ancak salgın nedeniyle götüremediğini söyledi.

'EN BÜYÜK HAYALİM ANITKABİR'E GİTMEK'

Hira'nın hayalini gerçekleştirmek için Anıtkabir'in maketini yaptığını belirten Karahan, "Evimin bahçesine kardan maket yapmaya başladım. 10 günde tamamladım. Kızım çok mutlu oldu. İçine girdi, etrafında dolaştı. Onun gözlerindeki mutluluk inanılmazdı" dedi.

Hira Karahan ise Anıtkabir'e giden kuzeninin bu anısını kendisiyle paylaştığını anlatarak, "Kuzenim Anıtkabir'de çektiği fotoğrafları gösterdi. Bundan çok etkilendim. Çok büyük aslan heykelleri vardı, Aslanlı Yol vardı. Ben de merak ettim. Babama söyledim. O da kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir maketi yaptı. Çok mutlu oldum. En büyük hayalim Anıtkabir'e gitmek ve orayı dolaşmak" ifadelerini kullandı.