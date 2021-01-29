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  4. Kızı için kardan Anıtkabir yaptı! Mansur Yavaş'tan davet geldi

Kızı için kardan Anıtkabir yaptı! Mansur Yavaş'tan davet geldi

29.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Kızı için kardan Anıtkabir yaptı! Mansur Yavaş'tan davet geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, "En büyük hayalim Anıtkabir'i görmek" diyen kızı Hira için Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Karahan'a seslenerek "Sizi ve değerli ailenizi ağırlamaktan onur duyarım" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, çok istemesine rağmen 9 yaşındaki kızı Hira'yı Ankara'ya götüremeyen Karahan, Anıtkabir'in maketini yapmaya karar verdi.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede, evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un maketini tamamlayan Karahan, kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi.

Maketin tamamlanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Hira ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'da yürüdü, merdivenleri çıktı.

Karahan, gazetecilere, kızının uzun zamandır Anıtkabir'i görmek istediğini ancak salgın nedeniyle götüremediğini söyledi.

'EN BÜYÜK HAYALİM ANITKABİR'E GİTMEK'

Hira'nın hayalini gerçekleştirmek için Anıtkabir'in maketini yaptığını belirten Karahan, "Evimin bahçesine kardan maket yapmaya başladım. 10 günde tamamladım. Kızım çok mutlu oldu. İçine girdi, etrafında dolaştı. Onun gözlerindeki mutluluk inanılmazdı" dedi.

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Hira Karahan ise Anıtkabir'e giden kuzeninin bu anısını kendisiyle paylaştığını anlatarak, "Kuzenim Anıtkabir'de çektiği fotoğrafları gösterdi. Bundan çok etkilendim. Çok büyük aslan heykelleri vardı, Aslanlı Yol vardı. Ben de merak ettim. Babama söyledim. O da kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir maketi yaptı. Çok mutlu oldum. En büyük hayalim Anıtkabir'e gitmek ve orayı dolaşmak" ifadelerini kullandı.

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MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, baba Mehmet Şerif Karahan'a yanıt verdi.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Mehmet,

Bağımsızlığın, demokrasinin, adaletin önemini ve bir milletin verdiği mücadeleyi güzel kızımız Hira'ya, Milli Mücadelemizin kalbinde, Anıtkabir'de anlatmak isterim.

Sizi ve değerli ailenizi ağırlamaktan onur duyarım."

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(AA)

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