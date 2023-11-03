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Kızı için 'satılık' ilanı veren babadan bir skandal daha! Canlı yayında fiyat vermiş: '250 kayme'

03.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Y.D., 4 yıl önce sosyal medya hesabında kızı D.K.'nin (17) fotoğrafını paylaşarak, 'Bu kız satılıktır' yazdı. Türkiye bu skandalı konuşurken, tepki çeken olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Baba Y.D.'nin geçen yıl da sosyal medya hesabından kızına 250 lira fiyat verdiği canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.D.'nin "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. İşte detaylar...

Kızı için 'satılık' ilanı veren babadan bir skandal daha! Canlı yayında fiyat vermiş: '250 kayme'

Konya'da yaşadıkları sırada tanışan O.K. (17) ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi.

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İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından yakınlarının öldüğünü söyleyip, Konya'ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

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BABASI YERİNE KOCASINI ŞİKAYET ETTİ

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., bir gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyip dolandırdığını söyleyerek, şikayetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve onun ailesinden şikayetçi oldu.

D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, 'Yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gelin D.K.'nin, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı iddia edildi.

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DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da henüz 13 yaşında olan kızının fotoğrafını, 'Bu kız satılıktır' mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızının fotoğrafını sosyal medyada şaka amacıyla paylaştığını söylerken, D.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

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'250 KAYME KIZIM'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, kızı için fiyat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Y.D.'nin, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar görüntüye yansıdı.

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(DHA)

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