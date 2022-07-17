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Kızı ile yeğeninin çırpındığını fark edip, suya atladı! Onları kurtardı ama...

17.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl'e gelen Sıtkı Gülsoy, göle giren kızı ile yeğeninin çırpındığını fark edince suya atladı. Gülsoy, kızı ile yeğenini kurtardı ama kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan aramada Gülsoy'un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kızı ile yeğeninin çırpındığını fark edip, suya atladı! Onları kurtardı ama...

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Narlıgöl'e giren kızı Yağmur Gülsoy (14) ile yeğeni Büşra Aydoğdu'nun (16) çırpındığını fark edip, suya atlayarak kurtaran Sıtkı Gülsoy (42), boğularak hayatını kaybetti.

AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Bozköy beldesinde oturan Sıtkı Gülsoy, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi. Bir süre sonra Sıtkı Gülsoy, kızı Yağmur ile yeğeni Büşra'nın gölde çırpındığını fark edince suya girdi. Kızı ile yeğenini kurtararak güvenli alana götüren Gülsoy, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kızı ile yeğenini kurtardı; kendi akıntıya kapılıp boğuldu - Güvenlik - Niğde - Merkez

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polisler arama yaptı, bir süre sonra Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Adıyaman'da piknik yapmaya gidenler göl kenarında kadın cesedi bulduAdıyaman'da piknik yapmaya gidenler göl kenarında kadın cesedi buldu

Gülsoy'un cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Niğde boğulma narlıgöl
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