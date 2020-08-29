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Kızıl ötesinin gücü adına: Huawei Mate 30 Pro Youth Edition TENAA'da görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir versiyonu Huawei Mate 30 Pro Youth Edition, Çin'in sertifikasyon kuruluşu TENAA'nın internet sitesinde görüldü. TENAA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Huawei Mate 30 Pro Youth Edition olarak adlandırılması beklenen Huawei Mate 30 Pro modeli, kızıl ötesi kamerasıyla farklılaşacak.

Kızıl ötesinin gücü adına: Huawei Mate 30 Pro Youth Edition TENAA'da görüntülendi!

Huawei Mate 40 ailesi için kollarını çoktan sıvadı, bu biliniyor. Kapalı kapılar ardında en yeni telefonlarını hazırlayan şirket, dışarıya ise ser verip sır vermiyor. Huawei, odağını Huawei Mate 40 ailesine çevirmişken bugün sürpriz bir Huawei cihazının görüntüleri geldi. O telefon, geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 30 Pro'nun kızıl ötesi dopingi almış bir versiyonuydu.

KARŞINIZDA KIZIL ÖTESİ KAMERALI HUAWEİ MATE 30 PRO

TENAA'daki bilgilere göre LOI-AN00m model numaralı yeni Huawei Mate 30 Pro modeli, kızıl ötesi kameraya sahip olacak. Üstelik bu kamera tek değil iki tane. Zira, bilgilere bakılırsa bu kameralardan biri telefonun arka tarafında, diğeri ise önünde yer alacak. Böylece telefon ile kızıl ötesi çekimler yapılabilecek. Telefonun diğer tüm tasarım detayları ise geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 30 Pro ile aynı. Hatta tahminlere göre teknik özellikleri de aynı.

Huawei Mate 30 Pro TENAA

HUAWEİ MATE 30 PRO YOUTH EDİTİON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Huawei Mate 30 Pro Youth Edition olarak adlandırılacağı söylenen Huawei Mate 30 Pro modelinin ne zaman satışa sunulacağı ise belli değil. Zira Huawei tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok. Ancak tahminler telefonun 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM seçenekleriyle birlikte eylül ayı içerisinde sunulacağı yönünde.

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