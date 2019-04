GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor. Türkiye'nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç." dedi.

Kınık, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin vatanı düşünmede hep bir adım önde olduğunu, bu açıdan kan bağışında da kendilerini gösterdiklerini söyledi.

Türk Kızılayın, Gaziantep'te bölge kan merkezi bulunduğunu belirten Kınık, Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'in kan ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Kınık, bölgede bulunan 59 hastanenin tamamının ihtiyacının yine bu bölgeden alınan kanlarla karşılandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene Gaziantep'ten 175 bin ünite kan işlendi ve 3 farklı ürüne ayrılarak bu 59 hastanenin ihtiyaçları karşılandı. Bu seneki hedefimiz de 185 bin ünite kan. Bunu da inşallah sizler aracılığıyla toplayıp hastalarımıza ulaştırmaya gayret edeceğiz. Kızılaycılar, Türkiye'deki yaklaşık bin 560 hastanenin kapısına yaklaşık 20 bin ünite kanı her gün, her sabah teslim ederler. Bu ekipte 3 bin 300 kişi çalışıyor. Siz bağışçılarımız, gönüllerimiz ve değerli devlet erkanımızla beraber bu kampanyalarımızı yapıyoruz. Kızılay, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor. Türkiye'nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç."