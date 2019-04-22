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"Kızılay her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Kızılaycılar, Türkiye'deki yaklaşık bin 560 hastanenin kapısına yaklaşık 20 bin ünite kanı her gün, her sabah teslim ederler. Bu ekipte 3 bin 300 kişi çalışıyor" - "Kızılay, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor. Türkiye'nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç" - "Kök hücre noktasında şu an 500 bin donasyonu aştık. 4 bini aşkın kök hücre eşlemesi oldu. Bini aşkın başarılı kök hücre nakli yapıldı"

GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor. Türkiye'nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç." dedi.

Kınık, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin vatanı düşünmede hep bir adım önde olduğunu, bu açıdan kan bağışında da kendilerini gösterdiklerini söyledi.

Türk Kızılayın, Gaziantep'te bölge kan merkezi bulunduğunu belirten Kınık, Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'in kan ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Kınık, bölgede bulunan 59 hastanenin tamamının ihtiyacının yine bu bölgeden alınan kanlarla karşılandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene Gaziantep'ten 175 bin ünite kan işlendi ve 3 farklı ürüne ayrılarak bu 59 hastanenin ihtiyaçları karşılandı. Bu seneki hedefimiz de 185 bin ünite kan. Bunu da inşallah sizler aracılığıyla toplayıp hastalarımıza ulaştırmaya gayret edeceğiz. Kızılaycılar, Türkiye'deki yaklaşık bin 560 hastanenin kapısına yaklaşık 20 bin ünite kanı her gün, her sabah teslim ederler. Bu ekipte 3 bin 300 kişi çalışıyor. Siz bağışçılarımız, gönüllerimiz ve değerli devlet erkanımızla beraber bu kampanyalarımızı yapıyoruz. Kızılay, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor. Türkiye'nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç."

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu, ramazan aylarında, kış şartlarında zaman zaman bağış imkanının azaldığını belirten Kınık, "Kan ihtiyacı azalmıyor. Dolayısıyla bu duyarlılığın 7 gün, 24 saat devam etmesi gerekiyor." dedi.

- "Kök hücre bağışında 500 donasyonu bini aştık"

Kınık, kanın yanında kök hücre bağışının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kök hücrelerimiz de bir başka hastanın şifasını taşıyor. Kök hücre noktasında şu an 500 bin donasyonu aştık. 4 bini aşkın kök hücre eşlemesi oldu. Bini aşkın başarılı kök hücre nakli yapıldı. Bunlar daha önce ülkemizde yapılamıyordu. Daha çok hastalarımız yurt dışına gidiyorlardı ama sizlerin bağışlarıyla buna ihtiyaç duyan minik yavrularımız, hastalarımız, dermansız dertlere düşmüş hastalarımız, şifa buluyorlar." diye konuştu.

Kök hücre bağışının da kan verir gibi kısa sürede gerçekleştiğini anlatan Kerem Kınık, "Bu kadar basit bir işlem ama bir insanı ölümün kıyısından çekip alabiliyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla kan bağışı yanında kök hücre bağışını da bu anlamda dikkatlerinize sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşmalarının ardından protokol üyeleri, kan bağışında bulundu.

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